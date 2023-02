Aeronautica, un secolo di gloria e sacrificio L’Arma azzurra festeggia in Palazzo Vecchio

Cento anni dell’Aeronautica militare. Cento anni di tecnica, ardimento, fascino della scoperta. Ieri nel Salone dei Cinquecento si è tenuto il Simposio storico che ha aperto le celebrazioni per il secolo dell’Arma azzurra, presente il capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti. Il percorso non poteva non partire dalla storia, da quel filo sottile che unisce gli eventi agli uomini e le donne che ne sono stati protagonisti, fino in molti casi al sacrificio della vita. L’evento di Firenze, curato dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze comandato dal generale Urbano Floreani, è stato articolato in sei panel di discussione. Ad aprire i lavori il sindaco Dario Nardella, a seguire il presidente della Regione, Eugenio Giani, mentre ad aprire il primo panel è stato Alberto Angela, che ha raccontato l’esperienza di suo nonno, pilota ricognitore nella Prima guerra mondiale. "Il Salone dei Cinquecento – ha detto il generale Goretti – è il miglior inizio per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica militare. Ai ragazzi dico sempre: ‘Abbiate il coraggio di osare’". Goretti ha parlato anche del conflitto in Ucraina: "Sapete perché gli ucraini vogliono vincere la guerra? Perché gli occidentali hanno visto il muro di Berlino sempre dalla stessa parte, loro hanno visto il muro dall’altra parte e non vogliono tornarci".

Fabrizio Morviducci