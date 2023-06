Adriano Calabri, volontario storico della CRI di Scandicci, è scomparso

Sempre pronto e disponibile ad aiutare gli altri, nello spirito e nei valori della Croce Rossa. Il comitato della Cri di Scandicci piange la scomparsa di Adriano Calabri. Volontario storico dell’associazione, Adriano era la memoria storica di questo presidio di solidarietà per la città di Scandicci. Tanta la commozione nella sede di via Vivaldi, dove si sfogliano le fotografie, si ricordano episodi, sono in tanti a piangere l’uomo, l’amico, il volontario modello. "Salutiamo con profonda tristezza Adriano Calabri – ha detto il presidente, Gianni Pompei a nome del consiglio direttivo della Cri e dei volontari –: un pezzo della nostra storia se ne va, una storia che l’ha visto protagonista per tanti anni come volontario e amico prezioso e sempre disponibile". I funerali si terranno oggi ore 11 nella chiesa di Santa Maria a Scandicci.