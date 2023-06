Adrenalina e tanti colori Giorgi debutta al Maggio

Un tripudio di danze, guizzi e colori sgargianti. Il concerto di stasera nella Sala Mehta del Teatro del Maggio (ore 20) è frutto della rinnovata collaborazione del Teatro con la Scuola di Musica di Fiesole ed è in gran parte dedicato ad opere concepite per il pianoforte e magistralmente orchestrate dalla mano di Maurice Ravel. Ad interpretarlo è l’Orchestra Giovanile Italianae. A guidare l’ensemble creato nel 1984 da Piero Farulli sarà il violinista e direttore fiorentino Daniele Giorgi, al suo debutto assoluto sul palcoscenico del Maggio: "Ho accettato con gioia l’invito a dirigere questo magnifico programma. È molto impegnativo e formativo per i giovani dell’OGI, di grande impatto per il pubblico e al tempo stesso ricco di preziose rarità". La brillante "Joyeuse Marche" di Chabrier apre il concerto, che prosegue con quattro frammenti dal Carnaval op.9 di Schumann, che Ravel orchestrò per un balletto. "L’oiseau de feu" conclude la prima parte con la potenza caleidoscopica (e l’impervio virtuosismo) della scrittura di Stravinskij. A seguire, altre due trascrizioni orchestrali di Ravel: "Menuet pompeux", uno dei "Pièces pittoresques" di Chabrier, ed infine "Quadri di un’esposizione", la geniale e visionaria opera con cui Musorgskij omaggiava nel 1874 l’amico pittore Victor Hartmann illustrando al pianoforte disegni e acquerelli ammirati in una mostra a San Pietroburgo.

Chiara Caselli