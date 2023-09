Adesso la sosta si paga con l’app. Il controllo del pagamento è online

Una app per pagare il parcheggio. Il Comune di San Casciano si affida alla tecnologia per gli smartphone per i parcheggi su strisce blu. Si chiama MooneyGo e consente agli automobilisti di effettuare il pagamento con clic e una modalità semplice, sicura e veloce. Il parcheggio può essere pagato in anticipo e per i minuti reali di sosta anziché recarsi alle casse. Un modo per risparmiare tempo. "Si imposta la durata della sost e si potrà anche prolungare o concludere in anticipo la sosta in qualunque momento direttamente dalla app", spiega l’assessore Elisabetta Masti. Dunque non sarà necessaria la caccia alle monetine con MooneyGo per pagare si può usare la carta di credito. E per individuare i parcheggi più vicini è disponibile una mappa geolocalizzata nella homepage dell’applicazione. Sui parcometri è presente un adesivo che pubblicizza il servizio. La app disponibile per iOS e Android su App Store e Google Play. Saranno gli ausiliari del traffico a verificare il corretto pagamento della sosta mediante una specifica applicazione.

