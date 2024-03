Adesso consultiamo gli esperti in materia

Viene spontanea la domanda: "Come possiamo aumentare la sensibilità su tematiche quali parità ed educazione al rispetto di genere?". Si potrebbe cominciare a sensibilizzare le nuove generazioni, con progetti scolastici che vadano dalla classe terza primaria fino alle superiori, come stanno già facendo numerose scuole sia sul territorio toscano che su quello nazionale. Ma il problema non riguarda solo le nuove generazioni: purtroppo la cronaca segnala anche episodi di persone in età matura, che si rendono protagoniste di violenze o molestie sulle donne. Infatti i dati dell’Istituto nazionale di Statistica sottolineano che i rischi crescono con l’aumento dell’età. Quindi anche gli adulti hanno bisogno di "scuola". Prendendo spunto da associazioni che operano sul territorio, va allargata la cultura della parità di genere a ogni generazione. In particolare, l’associazione Artemisia, che lavora sulle problematiche di violenza in genere e di violenza sulle donne soprattutto, fornisce alcuni dati non positivi per quel che riguarda la nostra regione: fra il Gennaio e l’Ottobre del 2023 si sono rivolte ai centri toscani di questa associazione 803 donne con violenza in atto, cioè il 3,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Tutto questo potrebbe voler significare che c’è un maggior coraggio da parte delle vittime nella denuncia, ma il dato fa emergere indubbiamente un quadro sempre maggiore di violenze e soprusi. Dunque, parafrasando Fabrizio De André, nessuna generazione può sentirsi assolta, tutte sono coinvolte in questo stillicidio che sembra non avere fine.