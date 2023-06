Adesso c’è un piano per Mondeggi In tre anni cinque gare di appalto

di Manuela Plastina

Mondeggi riparte da 5 gare di appalto: la Città metropolitana dà ufficialmente il via al ‘Progetto di rigenerazione territoriale della tenuta’, finanziato all’interno dei Piani urbani integrati con i fondi del Pnrr per il restauro di edifici eterogenei (per caratteristiche e dimensioni) e la creazione di invasi e sottoservizi. Il profilo perfetto per villa e azienda agricola di Mondeggi che, passata in eredità alla Città Metropolitana dalla ’defunta’ Provincia, attende sin dal fallimento del 2009 una nuova vita. I cinque bandi di gara valgono un totale di oltre 48 milioni di euro, di cui 44 dal Pnrr, 4 milioni dai ministeri dell’Interno e dell’Economia e 422mila di risorse da Metrocittà.

La fetta più importante riguarda il recupero della villa, del suo giardino, della cappella e della casa del giardiniere, appalto da quasi 22 milioni. Segue per entità economica la risistemazione di strade, invasi e sottoservizi (11 milioni), mentre per le case coloniche di Pulizzano e Cuculia si parla di oltre 6,7 milioni di euro. I lavori per il recupero e valorizzazione delle coloniche di Conte Ranieri e Sollicciano valgono quasi 6 milioni, mentre i restanti 4,8 vanno alle case di Cerreto e Rucciano.

L’aggiudicazione dei lavori avverrà entro il 30 luglio 2023, con durata dei cantieri che varia tra i 980 e i 720 giorni. La Città Metropolitana prevede dunque di chiudere tutto entro il 30 giugno 2026.

"Ci siamo dati un grande obiettivo: recuperare questo bene per consegnarlo alla fruizione corale dei cittadini di tutto il territorio metropolitano, salvaguardandone la vocazione agricola", dice il sindaco della Metrocittà Dario Nardella. "Dopo il recupero dell’ex fornace Brunelleschi diventata la Fendi Factory, l’ex Villa Enel nuovo quartier generale del Viola Park, con soddisfazione vediamo sul nostro territorio rinascere anche la villa e la tenuta di Mondeggi", sottolinea il sindaco ripolese Francesco Casini.