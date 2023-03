Adesso bisogna far suonare un’altra musica

Gabriele

Canè

Nel senso di una struttura fisica, il nuovo teatro, che già a colpo d’occhio, giudizi estetici a parte, presuppone l’esistenza di un bacino di utenza che Firenze non ha; nemmeno con una improbabile importazione di stranieri. E strutturale (soprattutto) dal punto di vista degli indirizzi, della gestione e dei controlli . Fosse la prima volta che arriva un commissario, beh, si potrebbe anche pensare a un incidente di percorso. Ma siccome l’esigenza di un intervento straordinario, sempre accompagnato da esborso di denaro pubblico, sta diventando seriale, bisognerà ragionare sul serio su cosa fare di questa bella istituzione. Di come mettere in piedi stagioni attrattive senza pensare di fare concorrenza alla Scala. Di quanto personale occorre. Di chi e come deve tenere sul serio i cordoni della borsa con la saggezza del buon padre di famiglia. Magari anche di chi deve controllare passo passo, non a bilanci disastrati, o mai. E questo, non per il 2023, ma dal 2023 in poi, su un binario che porti ogni anno il Maggio a destinazione, senza il continuo rischio, anzi, la certezza, di deragliamenti. Un’altra musica, insomma, non quella di oggi, da camera. Mortuaria.