Addio vecchi tigli di piazza Mino. Saranno abbattuti e sostituiti

Proseguono le attività di potatura e monitoraggio delle alberature comunali. All’attenzione dei tecnici adesso ci sono i tigli di piazza Mino che, nella giornata di domani, procederanno all’abbattimento di tre alberi.

Le piante che saranno segnate, verranno poi sostituite con nuovi alberi non appena sarà il periodo adatto. La nota diffusa dal Comune precisa "che le piante in oggetto dell’abbattimento, come emerso dal monitoraggio effettuato dal dottore forestale incaricato dal Comune, sono risultate affette da malattie e, quindi, purtroppo non sono recuperabili". Da qui la necessità di abbatterle e sostituirle con nuove alberature.

"Negli ultimi tre anni – dice il Sindaco Anna Ravoni – compatibilmente alle risorse disponibili e grazie a un accordo quadro con la ditta incaricata, periodicamente siamo intervenuti sulle alberature comunali, con particolare attenzione ai giardini e alle aree pubbliche (vie e piazze) più frequentate".

"Sulla base delle valutazioni sullo stato di salute dei singoli esemplari, sono state effettuate le necessarie potature e, laddove non è stato possibile intervenire diversamente, si è proceduto con gli abbattimenti e la successiva riqualificazione degli spazi attraverso piantumazioni di alberature più adatte al contesto urbano e paesaggistico", conclude la prima cittadina.

L’intervento è già stata effettuato in alcuni giardini pubblici e scuole del territorio.

