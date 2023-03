Addio Silvia, ragazza coraggiosa e gentile "Averti conosciuto ci ha resi più ricchi"

Aveva affrontato la malattia con tanto coraggio, ma purtroppo non ce l’ha fatta. È morta a soli 28 anni Silvia Simoncini, figlia di Andrea, docente di Diritto costituzionale all’università di Firenze. La famiglia della ragazza è originaria di Giulianova, in provincia di Teramo, ma si era trasferita anni fa nel capoluogo toscano, dove Silvia è nata e cresciuta. Impegnata come volontaria nell’associazione Trisomia 21, Silvia era vicepresidente della sezione regionale dell’Associazione nazionale educatori professionali associazione tecnico scientifica. “Era un esempio per tutti - si legge in un post dell’associazione -. Nell’ultima assemblea, con la sua umiltà ma anche con la sua forza di combattente, ci disse che, nei limiti del possibile, si sarebbe ricandidata per dare una mano….”. Lo scorso febbraio, addirittura, si scusò “per la sua latitanza”. “Non riesco ancora a seguire delle cose - disse, - però mi mancate tanto. Cerco di seguirvi sulla chat e vi penso”.

A Silvia, alcuni anni fa, era stato diagnosticato un tumore. Lei l’aveva affrontato a testa alta, continuando sempre a lavorare. Comunione e liberazione la ricorda con un lungo post: “Silvia è stata feconda, di una fecondità che va oltre quegli 11 figli che voleva fare - si legge -. Una vita spesa per Cristo, l’Amato della sua vita, di cui Matteo era il segno potente”. Sì, Matteo. L’aveva conosciuto a Firenze ed era stato amore a prima vista. Si erano sposati un anno e mezzo fa, nonostante la sua malattia, nella chiesa di Santa Maria Novella, la stessa nella quale si sono svolti i funerali. Nell’ultimo anno aveva iniziato ad aiutare donne malate come lei. “Averti conosciuto ci ha resi tutti più ricchi”, l’hanno ricordata amici e parenti.

La famiglia aveva già vissuto lo stesso dolore quando, sempre per un brutto male, a Giulianova si era spento Fabrizio, lo zio di Silvia. Anche lui se n’era andato troppo presto.