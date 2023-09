Addio mense, si pranza in classe: "Così il pasto diventa educazione"

di Leonardo Bartoletti

A Pontassieve quest’anno a scuola si mangia in classe. Con i ragazzi che non si muoveranno dalle aule per consumare il proprio pranzo. Una novità, anche curiosa, sperimentata lo scorso anno e che - dalla ripartenza delle scuole - diverrà molto estesa sul territorio. Dal 18 settembre riparte nelle scuole di Pontassieve il servizio di mensa scolastica, con la gestione è affidata a Siaf, società mista a maggioranza pubblica.

La novità sarà il pranzo in classe: i ragazzi consumeranno il pasto all’interno dalla propria aula didattica, con una modalità già attiva da qualche anno in alcune scuole del capoluogo. Il pranzo in classe facilita un clima di convivialità che i grandi refettori non permettono, promuovendo nel bambino l’autonomia. Il piccolo gruppo classe consente inoltre di utilizzare il tempo del pasto per sviluppare abilità e competenze nell’ambito di progetti quali la lotta allo spreco alimentare, l’educazione ambientale, l’educazione alimentare nonché il saper applicare le regole del vivere insieme. E’ inoltre previsto ogni giorno lo spuntino di metà mattina, con una merenda calibrata in ottica del pasto.

"Con questa scelta l’amministrazione ha sposato un nuovo modello educativo, condiviso dalla scuola e indicato negli anni come modello positivo dai rappresentanti della Commissione Mensa - dice l’Assessore alle politiche per la scuola, Mattia Cresci -. L’intenzione è rendere il momento del pasto sempre di più un’opportunità educativa e relazionale, parte integrante del percorso scolastico". Tra le novità anche percorsi di educazione al gusto e ad un consumo consapevole con proposte di laboratori ed iniziative sulla sana alimentazione, oltre alla predisposizione di menù scolastici con piatti stagionali nel rispetto della tradizione culturale e culinaria locale, con collaborazioni dirette tra Siaf e produttori del territorio. Il centro di produzione pasti sarà sempre la cucina centralizzata di via Lisbona a Pontassieve.

"Facciamo un salto di qualità e poniamo l’attenzione ai temi del consumo consapevole e dell’ambiente - dice la sindaca, Monica Marini -. Crediamo fortemente nel percorso intrapreso con Siaf, sostenuto con importanti investimenti da parte dell’Amministrazione".