Addio Marina, grande maestra di ago e filo. In autobus al lavoro fino all’ultimo giorno

Firenze, 27 ottobre 2023 - "Io lavoro con attenzione eh! Come si faceva una volta, anche se gli occhi ora non sono più quelli" . Così affidò a La Nazione – era l’ottobre di due anni fa – la sua grande lezione di figlia di un piccolo mondo Marina Pinzauti, l’ultima ’sartina’ del centro storico, scomparsa la scorsa notte all’età di 95 anni. Una donna che con i suoi occhi, bellissimi fari di umanità analogica, raccontava – semplicemente vivendo – una storia oggi forse impossibile un’altra volta. Quella di una signora nata nel 1928 che fino a questa estate ha preso il bus da Scandicci per arrivare alla sua bottega di sartoria in centro. "Scendo in via de’ Vecchietti e vengo qui in via dello Studio" ci raccontò come se fosse la cosa più naturale e immediata del mondo.

Marina era nata l’8 ottobre di 95 anni fa a Bagno a Ripoli, ai tempi profonda campagna. "Il mio babbo faceva il contadino, portava le zucchine e i pomodori a Firenze, la mamma invece badava ai figlioli, eravamo quattro e io ero la più grande" ci raccontava. A metà degli anni Trenta la famiglia Pinzauti si trasferisce in via Bolognese. A Marina piace vestire le bambole ("Sarà per quasto che a dieci anni mi mandarono in centro a imparare a cucire"). Nel 1940 la ragazzina è già in una sartoria dove impara i primi trucchi del mestiere. Svelta e precisa non fatica negli anni si fa presto un nome. E così inizia a lavorare per le botteghe "dei signori". Ago, filo e macchina da cucire finché nel 1991, a 63 anni la Marina capitalizza il sogno di una vita e apre la sua bottega in via dello Studio. Ha lavorato per 85 anni, qualcosa di incredibile, con una precisione, un amore e una dedizione ormai introvabili.

"Anche la signora Ferragamo si è rivolta alla nonna fino agli ultimi tempi per rammendi di suoi abiti" racconta commosso il nipote Alberto. I funerali di Marina si terranno oggi alle 10 nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Madre della Chiesa, in via Torregalli 13.