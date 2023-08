Addio Lucchesi, signore del giornalismo

Cosimo

Ceccuti

Ho conosciuto Massimo Lucchesi quando compariva ai miei corsi di Storia del giornalismo alla facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri". Era sufficiente scambiare qualche parola sulla storia e sull’attualità per capire quanto profonda fosse la sua preparazione, pari alla passione per la professione avviata con la collaborazione all’Osservatore Romano ed espressa poi compiutamente alla Rai. Ogni anno lo invitavo per un incontro con gli studenti per calarli nella realtà operativa. Non nascondeva le difficoltà di un percorso duro, ma l’amore scaturito dai suoi interventi, aveva sull’auditorio effetti trainanti. A differenza di quanti sostenevano che il giornalismo fosse un mestiere appreso a bottega, Massimo invocava la necessità di una forte preparazione culturale. Per il miglioramento della qualità del giornalista si è sempre battuto, per gli esami dei praticanti e più in generale come esponente autorevole dell’Ordine dei giornalisti, di cui riteneva necessaria una riforma, non la soppressione, poiché a fianco della formazione culturale poneva l’etica, il corretto svolgimento del lavoro al servizio dei lettori. Da qui le doti umane, l’onestà intellettuale, la meritata fama di gran signore del giornalismo italiano. Sapeva raccontare come pochi altri le realtà locali, dalla civiltà dei cibi alle bellezze del paesaggio; nutriva un naturale trasporto per la politica, intesa non come egoistico schieramento di parte, bensì quale quotidiana sfida alla soluzione dei problemi della comunità. Cattolico convinto, alieno da ogni forma di integralismo, profondo conoscitore delle tematiche ecclesiastiche e religiose, penetrante e acuto osservatore dei rapporti fra Chiesa e Stato, delle possibili interferenze fra sfera religiosa e civile. Accettava volentieri lo definissi un "laico", specie se gli ricordavo illustri predecessori quali i "laici" Sturzo e De Gasperi. Il cambiamento sociale che stiamo attraversando lo preoccupava, perché gli sembrava allontanasse i valori dei padri costituenti. La forza della sua fede tuttavia lo rendeva sicuro che quei valori sarebbero stati recuperati.