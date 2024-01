"Addio Carlo". La città piange il suo edicolante

Una vita dentro le notizie, quelle dei giornali che vendeva, e quelle di paese che lui raccontava la mattina quando apriva molto presto l’edicola via Roma. 69 anni, sancascianese, edicolante da sempre, se ne è andato Carlo Lotti e ieri si sono svolti i funerali con una chiesa, quella di San Cassiano, strapiena in maniera commovente di gente, tra cui il sindaco Roberto Ciappi. Carlo Lotti era San Casciano e tutta San Casciano ha voluto dargli l’ultimo saluto. Sì perché l’edicola di via Roma, da una ventina d’anni anche enoteca, è da sempre il punto di riferimento del paese anche dal punto di vista culturale viste le numerose presentazioni di libri che vi venivano fatte. È stata così fin da quando il babbo di Carlo, Guido detto Crimea, l’aveva avviata all’angolo tra via Roma e piazza Perozzi. Poi era cresciuta, si erano spostati, ma sempre di pochi metri. L’edicola aveva dovuta mandarla avanti Carlo da quando, a 17 anni dovette smettere di studiare per via della morte del babbo. E Carlo era sempre lì, presente, tra l’odore di carta e di inchiostro, anche la domenica pomeriggio. A San Casciano c’era la certezza che un’emergenza, anche della ricarica del telefonino o di un regalo all’ultimo minuto, si poteva contare sull’edicola di Carlo Lotti. Adesso se ne è andato, come un paio di anni fa era morta la moglie. L’attività passa adesso tutta nelle mani del figlio Giorgio che finora ha gestito la parte dell’enoteca con successo anche internazionale.

Andrea Settefonti