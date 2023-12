Addio auto più inquinanti. Il bando è online

È già possibile richiedere i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti. E’ infatti online il bando (https:ambiente.comune.fi.itdalle-redazionisostituzione-di-veicoli-inquinanti-2023-2024) con tutte le informazioni per cittadini e imprese. In totale sono a disposizione tre milioni di euro. Tra le novità, anche la possibilità di scegliere auto usate o benzina Euro 6. Il contributo per un privato può arrivare a 3500 euro per un’auto a benzina o 5000 per una elettrica nuove. I cittadini che vogliono partecipare al bando dovranno avere un Isee massimo di 50 mila euro e sono previsti importi maggiori per chi ha l’Isee sotto i 36 mila euro. Gli incentivi che saranno erogati varieranno in base all’Isee e alla tipologia di veicoli: per un’auto elettrica nuova il contributo massimo è di 5000 euro, per una elettrica usata 4000 euro; per un gpl il contributo massimo per un’auto nuova è di 4000 euro mentre per un’auto usata si arriva fino a 3200 euro; per un veicolo a benzina si va da 3500 a 2800 euro a seconda che l’auto sia nuova o usata.