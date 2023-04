Addio Angiolo Nerbini Era l’ultimo testimone della campagna russa

Nella chiesa di Ponterosso, il Valdarno ha salutato il suo Angiolo Nerbini, ultimo testimone della campagna di Russia della seconda guerra mondiale dalla quale riuscì a tornare. Aveva compiuto 101 anni pochi mesi fa. Per il suo centenario nel 2021, ancora coi limiti imposti dalla pandemia, aveva ricevuto nell’Asp Lodovico Martelli dove ha vissuto negli ultimi tempi la visita della famiglia, del sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai e anche l’omaggio della fanfara. In quell’occasione, volle ancora una volta indossare il cappello piumato dell’arma di fanteria dell’esercito italiano, portandolo in testa con grande orgoglio. Un grande sorriso, tanta forza di animo e fisica, "Angiolino" non si è mai sottratto a chi gli chiedeva di raccontare la difficile esperienza della guerra. A lui anche le condoglianze della consulta del Brollo, frazione a cui era legato aveva dato i natali all’amata moglie.