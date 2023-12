Addio Angiolino, una vita per il Pontassieve

La città ha dato ieri – 30 novembre – l’ultimo saluto ad un pezzo della sua storia. Si sono, infatti, tenuti in mattinata alle ore 10 presso la Chiesa San Michele Arcangelo i funerali di Angiolino Pruneti, lo storico custode dell’associazione sportiva dilettantistica "Pontassieve Calcio".

Novantacinque anni ed un cuore dedicato fino a quando gli è stato possibile al volontariato; per tanti anni Angiolino si è infatti preso cura dello stadio comunale di Pontassieve. Nato a Dicomano, Angiolino aveva già perso la sua dolce metà Silvana. Grande il cordoglio da parte della società ma anche della cittadinanza dove era amato ed estremamente rispettato per i grandi sacrifici fatti nella sua vita per un bene a disposizione dell’intera comunità. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato proprio il suo amato "Ponte" sui social. "Il 28 novembre ci ha lasciato un grande uomo dal cuore azzurro, un tifoso sempre presente e, soprattutto, un preziosissimo volontario che fino a qualche anno fa si è occupato con amorevole cura della manutenzione del campo allo stadio comunale. Uno che nei suoi 95 anni di vita ha dato sicuramente tanto alla nostra società e al nostro paese, apprezzato e ben voluto da tutti, adulti e ragazzi. Riposa in pace Angiolino, resterai per sempre nella storia del Pontassieve calcio", ha dichiarato la società calcistica in un momento di grande dolore.

Martina Stratini