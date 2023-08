Addio ambulatorio, il paese si ribella Raccolte quasi cinquecento firme

di Daniela Giovannetti

Un paese resta senza ambulatorio. Anche l’ultimo medico di famiglia che visitava su Borgunto da metà agosto si è spostato alla Misericordia di Fiesole, dove sono già operativi altri cinque colleghi. E’ dal 1950 che la confraternita di via Marini ospita i medici di base e a breve amplierà anche lo spazio per gli ambulatori degli specialisti. Alla base del trasferimento c’è la volontà di migliorare il servizio e offrire alla popolazione un polo sanitario di riferimento più funzionale, rispetto ai locali di via Colzi ormai divenuti inadeguati.

Ma la chiusura dell’ambulatorio ha riacceso la preoccupazione dei residenti di Borgunto. Forte è l’attaccamento della gente a questa struttura che, insieme alla farmacia di San Bernardino, ha costituto un piccolo ma prezioso punto di riferimento sanitario fin dal 1971, dopo una lunga e partecipata lotta politica e legale.

Ben 440 firme ( in pratica la quasi totalità dei residenti) sono state raccolte per sostenere la protesta. Specie per gli anziani, che sono la maggioranza della popolazione del paese, doversi recare nella nuova sede sia in macchina, per la mancanza di parcheggi, sia a piedi per la distanza sarà un problema pratico di non poco conto.

"E’ giusto che un i medici abbiano un recapito anche a Borgunto, dove abito anche io e che conosco quindi bene. Per questo – spiega il provveditore della Misericordia, Guido Brilli – insieme al parroco e al farmacista Filippo Pesciullesi (foto) stiamo cercando una soluzione. La Misericordia è pronta a prendere in affitto uno spazio purché risponda alle normative dell’Asl". Anche il sindaco Anna Ravoni auspica si possa arrivare presto a un accordo risolutivo.

Intanto, a seguito del trasferimento di due pediatri nell’ambito territoriale Fiesole-Vaglia, l’Asl ha individuato i sostituti, le dottoresse Laura Capirchio e Alessia Canepele, che dal 1° settembre prenderanno in carico i bambini senza necessità di una nuova scelta.