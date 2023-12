Addio Alviero. Signa in lutto

"Questa mattina ci ha lasciato Aliviero Fossi. Mio padre, un signese, un grande lavoratore, una persona perbene". È l’annuncio del sindaco Giampiero Fossi per comunicare la morte del padre, avvenuta, la vigilia di Natale, all’età di 102 anni. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali alla Chiesa di Santa Maria in Castello. Storico presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Signa e Cavaliere della Repubblica, Aliviero Fossi era nato a Signa il 15 febbraio 1921. Aveva lavorato come muratore, contribuendo nel dopoguerra alla ricostruzione dei ponti bombardati. Aveva fatto anche parte della banda Giuseppe Verdi e della Rossini di Firenze.