Addio alla passerella di Troghi

La passerella di Troghi non c’è più: gli operai l’hanno totalmente rimossa dal fosso della frazione. D’altra parte la perizia era stata chiara: le travi di sostegno del passaggio ciclo-pedonale erano troppo deteriorate per pensare a un recupero. Già oggetto di manutenzione straordinaria tra il 2021 e il 2022, con la sostituzione delle parti marcite e l’inserimento di piastre di collegamento, a pochi anni di distanza hanno manifestato nuovi problemi. A ottobre scorso la passerella è stata chiusa al passaggio per valutare se fosse possibile un intervento di stabilizzazione. La risposta è stata negativa: va totalmente riprogettata e sostituita con una nuova passerella in acciaio dal costo stimato tra i 90 e i 130mila euro. "Siamo convinti che questo collegamento sia fondamentale per la comunità di Troghi e faremo il possibile per ripristinarlo nel minor tempo possibile" dice il sindaco Giacomo Certosi.