Addio al Generale Iannotti, Firenze saluta il Comandante della Legione Carabinieri Toscana

Cambio al comando della Legione Carabinieri Toscana. Il generale Pierangelo Iannotti. 60 anni, lascia l’incarico, assunto nel settembre 2020: va a Roma, direttore della Direzione centrale per servizi antidroga (Dcsa). A Iannotti subentra il generale Lorenzo Falferi, 56 anni, che lascia il comando provinciale a Roma. La cerimonia per il passaggio delle consegne si svolge alla caserma Baldissera, presente il comandante interregionale Podgora, gen.Enzo Bernardini. "Da #Firenze un saluto affettuoso e grato al comandante della Legione Toscana gen.Pierangelo #Iannotti per il servizio reso alla nostra comunità e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo prestigioso incarico. Con lui i Carabinieri sempre vicini ai nostri cittadini!", ha twittato il sindaco Nardella.