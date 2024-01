Addio al gatto del paese. I social piangono Biagio: "Una star del centro città"

Era una vera star, amato e conosciuto da tutti, in particolare nel centro cittadino. Così non stupisce che la morte del gatto Biagio abbia provocato un grande dispiacere anche in chi si limitava solo a vederlo o ad accarezzarlo per strada. Sui social, ed in particolare nei gruppi dedicati a Sesto Fiorentino, sono infatti centinaia i commenti dopo che la notizia della scomparsa di Biagio, che aveva compiuto 16 anni pochi mesi fa, si è diffusa. Pur avendo una casa e dei padroni ero uno spirito libero e girava continuamente in particolare nell’area di via Garibaldi, via Mazzini, via Barducci ma, in diverse occasioni, è stato ritrovato anche molto più lontano. Per molti anni, poi, la sua è stata una presenza fissa all’interno del palazzo comunale di Sesto dove era coccolato da tutti, sindaco Falchi compreso, ma in particolare da un dipendente, Rosario, con cui aveva stretto una amicizia bellissima e che spesso seguiva tra i diversi uffici. Così, in tanti ora chiedono al Comune di realizzare qualcosa che ricordi Biagio, la mascotte del centro, magari con una targa o una statua.