Addio al barone del castello di Sezzane

di Andrea Settefonti

Una comunità intera sconvolta. Quella di Sezzate. E quella di Greve in Chianti. È morto ieri notte, all’età di 74 anni, Hans Ernst Weidinger, barone, e soprattutto era un mecenate, noto a tutti per aver sempre tutelato e sostenuto Greve e il territorio intorno. Era nato a Vienna il 29 luglio 1949, e viveva nel Chianti, tra le mura del suo castello, a Sezzate, tra San Polo e Strada in Chianti.

Formazione classica, aveva studiato giurisprudenza, filologia classica, scienze teatrali e storia dell’arte presso l’Università di Vienna; Poi, sempre nella capitale austriaca, anche pianoforte, danza e canto, sostandosi per approfondire gli studi anche a Praga e Firenze, con lunghi soggiorni-studio a Venezia, Roma, Napoli, Londra e New York.

Il decesso è avvenuto l’altra notte, poco dopo le 3, all’interno dello stesso Castello di Sezzate. Era stato lo stesso barone a telefonare a un dipendente per dirgli di sentirsi poco bene. Poi è caduto a terra e ha sbattuto la testa. I primi ad arrivare sono stati medici e volontari del 118: Weidinger era già morto. Il medico ha accertato come la morte è avvenuta per arresto cardio circolatorio e quindi non a seguito della caduta. Tuttavia, a fini cautelativi, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dal sopralluogo effettuato l’appartamento risulta regolarmente chiuso dall’interno e sono presenti tutti gli oggetti di valore. Pertanto l’ipotesi è che il decesso sia riconducibile a malessere fisico.

Negli anni Hans Ernst Weidinger aveva finanziato il restauro di pievi, chiese, ponti, strade romaniche. Di lui il ricordo addolorato e commosso di Miriam Serni Casalini, scrittrice di Panzano in Chianti e grande amica del barone. "Era sempre disponibile. Un amante della toscanità, della nostra storia, delle nostre tradizioni, era rispettoso di tutto, dai muretti a secco al parlar toscano. Uno studioso ricercatore di archivi, da Vienna a Istanbul, a Fiesole".

Nel 2011 il Comune di Greve, sindaco era Alberto Bencistà, e il Centro Ricerche "Studium Faesulanum" di Vienna, istituito dallo stesso Weidinger, avevano firmato un protocollo di collaborazione. Il barone era stato nominato anche cittadino onorario di Greve.