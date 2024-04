Addio ad Ezio Pestelli, testimone dei giorni di guerra. Aveva 99 anni ed era un punto di riferimento

È morto a 99 anni Ezio Pestelli, una vita passata dietro al banco del negozio di generi alimentari in località Spedaletto, piccola frazione di San Casciano. In tanti negli anni ’80 specie nei giorni festivi hanno fatto lunghe file davanti alla sua bottega che gestiva insieme alla moglie, la sua specialità era la schiacciata con la mortadella, oltre a vendere formaggi e vino, mentre durante la settimana andava in giro a consegnare la spesa. Era nato a Sant’Andrea in Percussina, dove era stato anche sacrestano in quella che oggi è la chiesa il cui parroco è don Andrea Bigalli. Nonostante fosse vicino ai cento anni, li avrebbe compiuti a luglio, aveva tanti ricordi del passaggio della guerra, e volentieri amava raccontare quei giorni tristi, nei rifugi a Sant’Andrea insieme alle famiglie sfollate. E proprio nell’ambito del progetto Memoria, in accordo con le maestre Francesca e Beatrice dell’Istituto comprensivo Il Principe doveva parlare davanti ai ragazzi delle quinte elementari, tanto che la figlia racconta che si era preparato con grande entusiasmo all’incontro che doveva tenersi all’inizio della settimana. Purtroppo una brutta febbre lo aveva costretto a rimanere a casa, poi il ricovero in ospedale e nel pomeriggio di ieri è arrivato la notizia della sua scomparsa, a pochi giorni dalla festa del 25 Aprile, quando nel 2019 aveva parlato davanti al monumento dei Caduti.

Antonio Taddei