Addio ad Agresti, il partigiano Marco Uno degli ultimi eroi della Liberazione

È morto a 99 anni Leandro Agresti, nome di battaglia Marco (foto), uno dei primi partigiani a salire a Monte Morello, nel settembre 1943, e uno degli ultimi appartenenti alla Resistenza fiorentina ancora in vita. La guerra di Marco, era poi proseguita con il Corpo italiano di liberazione sul fronte del Senio, dopo la liberazione di Firenze, con le Sap della brigata Fanciullacci. Come da sue volontà, la camera ardente sarà allestita nei locali dell’Sms di Rifredi, dalle 9 alle 22 di oggi. Il funerale verrà celebrato con la presenza delle autorità comunali,domani alle 9, sempre all’Sms, del quale era un socio storico.

Cordoglio per la scomparsa di Agresti è stato espresso dai sindaci di Firenze Dario Nardella e di Sesto Fiorentino, insieme alle rispettive amministrazioni. "Conoscevo bene Leandro, il partigiano Marco. Avevamo fatto insieme molti incontri nelle scuole per parlare della lotta della Resistenza e della Liberazione della nostra città. Un uomo di profondi valori democratici, con lo sguardo sempre rivolto ai giovani e al futuro", le parole di Nardella. "Con Leandro Agresti scompare uno degli ultimi testimoni della nostra Resistenza - sottolinea Falchi -. Per tanti anni Agresti è stato una figura importante anche per la nostra città, soprattutto per la sua straordinaria capacità di trasmettere i valori dell’antifascismo e della Resistenza ai giovanissimi che incontrava nelle scuole. La sua morte ci carica oggi ancora di più della responsabilità della memoria". "Se ne va uno dei protagonisti della Liberazione di Firenze e della costruzione di una cultura democratica diffusa nella nostra terra": chiosa il presidente della Toscana Eugenio Giani. Un pensiero per la scomparsa di Agresti anche dalla vicesindaca di Campi Bisenzio Federica Petti che ricorda come il partigiano Marco, "fu tra i primi insieme, a Lanciotto Ballerini a salire su Monte Morello per opporsi all’occupazione nazi-fascista". Si stringono "attorno all’Anpi e a chi lo ha conosciuto meglio, Firenze gli deve molto", i consiglieri comunali di Sinistra progetto comune in Palazzo Vecchio Antonella Bundu e Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri, segretario provinciale di Rifondazione comunista, il quale ricorda che " Agresti è stato iscritto a lungo al circolo del nostro partito dell’Sms di Rifredi". Il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli spiega di averlo conosciuto "per la sua tenacia nel voler ricordare e per il suo impegno nel recuperare la Cappella dei partigiani nel cimitero di Rifredi". "Per tutta la vita - ricordano dal sindacato - è stato un esempio di lotta per la libertà e dedizione alla causa di un mondo più giusto. Iscritto Cgil, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici. Ci mancherà. Come Cgil siamo vicini alla famiglia e all’Anpi".

Duccio Moschella