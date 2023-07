Addio a Tiziana Lorini Fondatrice di Indaco Stamani i funerali

di Nicola Di Renzone

Si terranno questa mattina alle 10.00, alla Pieve di Vicchio, i funerali di Tiziana Lorini; fondatrice di "Indaco, Teatro con l’Altro": gruppo che a Vicchio dagli anni Novanta porta avanti un bellissimo progetto di inclusione di persone disabili e fragili. Ex impiegata comunale, grazie alla sua grande passione, ha saputo dar vita a percorsi d’inclusione e d’integrazione tra normalità e diversabilità attraverso laboratori teatrali in cui tutti i membri partecipano attivamente e in prima persona, mettendo in gioco sé stessi e le proprie potenzialità, collaborando in un clima di fiducia e di rispetto reciproci. Afferma il sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa: "Tiziana era un pilastro della nostra comunità. Aveva sempre una parola per tutti, una donna con un’energia fuori dal comune che ha creato il gruppo Indaco, che ha rivoluzionato il modo di accogliere i più fragili e ha fatto scuola. Mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi ragazzi e di tutti quelli che l’hanno amata". La salma è stata esposta da ieri alla cappella della Misericordia, e dopo le esequie riposerà a Vespignano. Per la sua attività, nel dicembre del 2011, Tiziana Lorini ha anche ricevuto il Giotto d’Oro dal Comune di Vicchio. Questa parte della motivazione: "Per il suo indefesso impegno nell’ambito sociale, contro l’emarginazione. Per aver ideato, costituito e perseguito, insieme ai ragazzi del laboratorio Indaco, il teatro dell’integrazione". Il progetto indaco è nato infatti per dare voce a chi troppo spesso è confinato nelle zone d’ombra della società, per accogliere e far dialogare i bisogni di espressività di chi è, spesso, emarginato perché considerato diverso poiché si trova in una situazione di disagio.