Addio a Roberto Toni. Uomo di teatro anima del Niccolini

FIRENZE

Direttore artistico, produttore e protagonista del teatro italiano. Si è spento venerdì sera a Firenze Roberto Toni, 81 anni, per oltre 50 anni punto di riferimento della cultura teatrale.

Numerosi i suoi incarichi nelle istituzioni culturali. Roberto Toni è stato vice presidente dell’Agis Regionale Toscana, presidente dell’associazione Teatri Privati Indipendenti, direttore, insieme a Enzo Siciliano, del Teatro Stabile di Calabria, membro del Cda dell’Ente Teatrale Italiano e vice presidente e membro del Comitato Esecutivo, direttore-segretario coordinatore del Teatro Regionale Toscano. Per molti anni, inoltre, Roberto Toni ha legato il proprio nome al Teatro Niccolini di Firenze, di cui è stato anima e direttore artistico.

Tra i numerosi premi vinti dai suoi spettacoli si ricordano il Premio Ubu 1990 – Spettacolo dell’anno per “Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare da me” di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi. A seguire il Premio Ubu 1992 – Miglior spettacolo per “Ritter, Dene, Voss” di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi e il Premio Ubu 1995 – Spettacolo dell’anno per “Finale di partita” di Samuel Beckett regia di Carlo Cecchi. Un sodalizio, quello con l’attore e regista Cecchi, che ha segnato tutta la carriera di Toni. E ancora il legame con registi quali Massimo Castri, Luca Ronconi e istituzioni come il Laboratorio di Prato, con Tadeusz Kantor a Firenze e poi con ErreTiTeatro 30, l’impresa di produzione con cui ha portato al Teatro della Pergola i massimi successi degli ultimi anni.

"Una vita per il teatro la sua - afferma Marco Giorgetti, direttore generale del Teatro della Toscana - intesa come continua ricerca di un discorso poetico e civile che dia un significato profondo alla realtà di tutti, di ogni giorno. Il suo prezioso insegnamento di guardare sempre più in là, di gettare lo sguardo oltre il già visto e il già detto – continuerà a illuminare il nostro lavoro, il nostro impegno per costruire il teatro di domani".

O.Mu.