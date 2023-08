Addio a Piero Barbetti Musicista e volto della tv

Chi ha già qualche capello bianco non avrà difficoltà ad associare il volto al nome, per i più giovani serve qualche dettaglio in più. Di sicuro, Piero Barbetti, che è morto ieri ormai novantenne, merita un ricordo. Non solo perché, da batterista fra gli altri di Narciso Parigi e musicista amante del grande jazz, aveva vissuto gli anni ’60 e ’70 al massimo, collaborando con la prima formazione dei Califfi, e accompagnando il mitico Domenico Modugno, sì quello di Volare, nella canzone L’Anniversario, Nada, Chet Baker, Baglioni e tantissimi big. Ma Piero era anche una delle voci storiche delle emittenti fiorentine, fondatore e proprietario di Radio Firenze, ex Libera Firenze, dove con Maro Marcellini, aveva lanciato le prime trasmissioni in diretta con il coinvolgimento del pubblico, bersagliato anche da scherzi telefonici, all’epoca una novità assoluta. Quando le radio diventarono tv libere, allora sì che l’estro di Piero trovò un altro modo per affermare le sue capacità istrioniche, sorrette da una bella voce adatta a lanciare marchi ormai scomparsi, ma patrimonio di Firenze, come Carnicelli, Imperial, 2A confezioni, con la “signorina Sandra“ splendida modella in topless, un’altra scelta audace quanto efficacenella comunicazione pubblicitaria. Sui social lo piange l’amico Franco Boldrini, fondatore e anima dei Califfi: "No, Piero, il dolore è troppo grande e non trovo le parole... Addio amico mio di sempre, addio". Sì proprio amico di sempre: Franco, al basso, e Piero, alla batteria, nel Cantagiro del ’64 a Fiuggi, accompagnavano Edoardo Vianello, nell’esecuzione di La Tremarella, e scelsero di chiamarsi poi Califfi, l’anno successivo, con la “benedizione“ di Franco Califano, il “Califfo“ appunto, che non si perdeva uno spettacolo.

Franco Boldrini, peraltro, è stato anche apprezzato autore e regista tv, con il varietà Casablanca, su Canale 10 dell’era cecchigoriana, nel quale si esibivano, oltre a Barbetti ospite d’occasione, i giovanissimi Cristiano Militello come conduttore e Stefano Bollani al piano. La passione per la musica non aveva mai abbandonato Piero. Sua la “Florence Jazz old stars“, nella quale si esibiva come ai tempi d’oro. Oggi lo salutano la figlia Simona, con Andrea, Camilla e Rebecca. Le esequie domani alle 10 alle Cappelle del Commiato di Careggi.

Duccio Moschella