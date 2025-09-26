Addio a Massimo Pacciani, è stato il batterista dei grandi

I suoi piccoli allievi lo aspettavano alla scuola di musica Giuseppe Verdi di Prato per un nuovo anno di studio. Non lo rivedranno perché il loro maestro di batteria, Massimo Pacciani, è scomparso improvvisamente ieri notte a 58 anni. Uno choc per la prestigiosa scuola cittadina dove il batterista dei big della canzone italiana, residente a Firenze, insegnava da quattro anni, un dolore per tutto il mondo della musica che piange la perdita di un talento eccezionale, a partire da Laura Pausini ieri che in una storia su Instagram ha ricordato così il batterista originario dedicandogli "Un’emergenza d’amore", pezzo realizzato e suonato insieme: "Sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia".

Tournée internazionali, apparizioni televisive e radiofoniche, registrazioni al fianco dei grandi artisti del pop italiano: una carriera brillante, quella di Pacciani, che ha lavorato con nomi del calibro di Raf, Umberto Tozzi, Luca Carboni, Antonello Venditti, Irene Grandi e tanti altri artisti, collaborando anche alla creazione di colonne sonore cinematografiche come la celebre pellicola consacrata dall’Oscar "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores, "Il Barbiere di Rio", "Solo per amore" e "Maramao" di Giovanni Veronesi, i film di Francesco Nuti e la versione italiana de "Il Re Leone" di Walt Disney.