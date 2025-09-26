La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave Usa ToscanaAggressione ex sindacoBubble hotelGioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaCaduto in Arno
Acquista il giornale
CronacaAddio a Massimo Pacciani, è stato il batterista dei grandi
26 set 2025
MARIA LARDARA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Addio a Massimo Pacciani, è stato il batterista dei grandi

Addio a Massimo Pacciani, è stato il batterista dei grandi

I suoi piccoli allievi lo aspettavano alla scuola di musica Giuseppe Verdi di Prato per un nuovo anno di studio....

Ha lavorato con Raf, Umberto Tozzi, Carboni,. Venditti e. Irene Grandi

Ha lavorato con Raf, Umberto Tozzi, Carboni,. Venditti e. Irene Grandi

Per approfondire:

I suoi piccoli allievi lo aspettavano alla scuola di musica Giuseppe Verdi di Prato per un nuovo anno di studio. Non lo rivedranno perché il loro maestro di batteria, Massimo Pacciani, è scomparso improvvisamente ieri notte a 58 anni. Uno choc per la prestigiosa scuola cittadina dove il batterista dei big della canzone italiana, residente a Firenze, insegnava da quattro anni, un dolore per tutto il mondo della musica che piange la perdita di un talento eccezionale, a partire da Laura Pausini ieri che in una storia su Instagram ha ricordato così il batterista originario dedicandogli "Un’emergenza d’amore", pezzo realizzato e suonato insieme: "Sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia".

Tournée internazionali, apparizioni televisive e radiofoniche, registrazioni al fianco dei grandi artisti del pop italiano: una carriera brillante, quella di Pacciani, che ha lavorato con nomi del calibro di Raf, Umberto Tozzi, Luca Carboni, Antonello Venditti, Irene Grandi e tanti altri artisti, collaborando anche alla creazione di colonne sonore cinematografiche come la celebre pellicola consacrata dall’Oscar "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores, "Il Barbiere di Rio", "Solo per amore" e "Maramao" di Giovanni Veronesi, i film di Francesco Nuti e la versione italiana de "Il Re Leone" di Walt Disney.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Laura Pausini