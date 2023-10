Addio a Mariani. Il re del cotto e del peposo

Mario Mariani se n’è andato a 73 anni lasciando l’impronta indelebile della sua arte, che affonda le mani nella storia della terracotta imprunetina. Conosciuto come "Il re del peposo", nella sua fornace di via Cappello 29 realizzava grandi orci e vasi con un grande amore . Per il sindaco Riccardo Lazzerini era "un grande artista, impregnato dell’ironia tipica del fornacino toscano". L’ex sindaco Alessio Calamandrei lo saluta così: "Le sue cene col peposo sono nei ricordi di ministri, consoli, questori, prefetti e sindaci".