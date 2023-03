Addio a Luca e Francesca, uniti oltre la vita

di Sandra Nistri

Luca e Francesca ancora vicini, come tante volte nella vita. Una vita breve ma piena di generosità e gesti d’altruismo quella di Luca Faggi, morto a soli 25 anni, insieme alla zia Francesca, nell’incendio dell’abitazione della nonna a Quinto Basso. E ieri pomeriggio tantissimi sono venuti a salutarli, in una Pieve di San Martino gremita all’inverosimile, a tal punto che molti hanno dovuto seguire i funerali attraverso uno schermo allestito sul sagrato. Almeno 500 i presenti, tanti i giovani e giovanissimi in lacrime. Eppure, nonostante la folla, la cerimonia si è svolta in un silenzio composto e con un palpabile affetto verso i familiari, i genitori di Luca, Deborah e Filippo, i fratelli Matteo e Eni, la fidanzata Emanuela. Dietro di loro, seduti su diverse panche, gli scout del gruppo di Sesto visto che Luca era un amatissimo capo scout, mentre all’inizio della navata sinistra si sono sistemati i ragazzi della cooperativa La Fonte di Cercina, dove operava come volontario. E proprio da Antonio e dagli altri ragazzi di Cercina sono venute alcune delle testimonianze più toccanti: parole semplici per spiegare perché, con quel ragazzo buono, allegro e sempre disponibile, fosse stato "amore a prima vista". Poi, prima della celebrazione della Liturgia della Parola, anche le testimonianze, seguite da scroscianti applausi, dei suoi scout, della zia, della fidanzata in lacrime. Alla fine della celebrazione è stata invece mamma Deborah, sorretta dal marito, a ringraziare tutti gli intervenuti suscitando una irrefrenabile commozione: "Sono orgogliosa di te Luca – ha detto – e di tutti i tuoi amici perché se vi ha scelto valete tanto".

A ricordare Francesca, oltre ai familiari, è stato don Giacomo Ubbiali, per anni parroco di Santa Croce a Quinto, che ha concelebrato la Messa insieme a molti sacerdoti, fra cui Padre Lazzaro attuale parroco della chiesa di Quinto Basso: "Francesca in questo momento sta indicando Luca – ha detto – e Luca Francesca, sono insieme. Francesca, nonostante la sua disabilità era grata alla vita, la amava e dobbiamo ricordarla così". Dal pievano don Daniele Bani è venuto invece, nell’Omelia, l’invito per i tanti ragazzi presenti in chiesa "ad affrettarsi a dare colore, valore alla vita, a non sprecare il tempo". Poi, fuori dalla chiesa, l’ultimo saluto degli scout a Luca. Tutti uniti in cerchio intorno alla bara hanno intonato il loro inno. E infine, insieme ai familiari, hanno lasciato volare verso il cielo dei palloncini dorati.