Addio a Beppe Roselli Firma storica del giornale

di Pierandrea Vanni

Era un punto di riferimento prima di tutto per i lettori e per il mondo economico, ma anche per i colleghi. Perché Beppe Roselli, morto a 80 anni per una breve e impietosa malattia, aveva una dote particolare: quella di parlare e scrivere di economia con grande chiarezza e altrettanta semplicità. Fiorentino di nascita era arrivato a La Nazione negli anni ’80, dopo esperienze professionali nelle redazioni romane della Gazzetta del Popolo e della Gazzetta del Mezzogiorno, già con un bagaglio di esperienze e di conoscenze che mise subito al servizio della nuova testata. In quegli anni difficili e complessi, con una economia regionale e nazionale, che saliva e scendeva dall’ottovolante, le sue analisi pacate, ma mai banali, il suo dialogo costante con le associazioni di categoria e con i sindacati, ne facevano davvero un giornalista esperto e sempre piu preparato. Diventò capo della redazione economica del giornale e successivamente della redazione politica fino a diventare caporedattore. Ma la pur importante carriera non gli ha mai fatto perdere la disponibilità, la gentilezza e la pacatezza che lo hanno sempre contraddistinto. La fiducia dei colleghi gli venne manifestata anche eleggendolo nel comitato di redazione, l’organismo sindacale dei giornalisti che a La Nazione significava un impegno costante e non facile. Il suo pensionamento, agli albori degli anni Duemila, non fu indolore, nemmeno per lui che era sempre stato attivismo e nemmeno per i colleghi, proprio perché era stato sempre un riferimento fatto di equilibrio e di competenza.

Sentito e diffuso il cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Stampa, come quello del mondo economico e politico. Segno anche questo di una stima sincera che forse rende meno dolorosa un addio così improvviso. "Provo profondo dispiacere per la scomparsa di Giuseppe Roselli - il ricordo del presidente della Regione Eugenio Giani - è stato un giornalista seguito e apprezzato soprattutto nelle materie economiche: delicate e complesse per le quali è ancora più importante il lavoro del giornalista, che deve rendere accessibili a tutti contenuti spesso complessi". Roselli lascia la moglie Cristina, i figli Fiammetta e Leonardo, che ha seguito le orme paterne facendo il giornalista all’Ansa.