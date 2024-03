Addetti alla vendita negli store della Toscana Ovs cerca addetti alla vendita in Toscana, con opportunità per Store Manager Trainee. Requisiti: diploma o laurea. Contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di crescita professionale. Disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi: careers-ovsgroup.ovs.it.