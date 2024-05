’Acuto’, rinnovate le cariche

L’associazione culturale A Sesto Acuto ha rinnovato nella sua assemblea plenaria le cariche sociali per il prossimo triennio. Ci sono diverse riconferme, ma anche nuovi eletti in seno al consiglio direttivo che diventa più corposo. Confermato alla presidenza Leonardo Mannini; al suo fianco come vice avrà Claudia Cerreti. L’ormai ex vice Gianni Vivarelli resta in consiglio. Giuseppe Parigi mantiene la funzione di tesoriere, mentre la nuova eletta Valentina Poggesi si occuperà della segreteria. Deleghe specifiche per l’organizzazione di eventi culturali, i rapporti con la pubblica istituzione, la redazione del giornalino trimestrale e la promozione di concorsi pubblici di architettura. Prossimo impegno dell’associazione: "La notte bianca dello Sport" a settembre oltre alla sensibilizzazione per rivitalizzare alcuni luoghi nevralgici e la proposta di nuove soluzioni urbane sostenibili.