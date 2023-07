Acrobazie con scooter modificati nella notte, turisti lasciano l’hotel per la confusione

Firenze, 8 luglio 2023 – A Chianciano Terme, da un po’ di tempo a questa parte, un gruppo di ragazzi aveva la cattiva abitudine di ‘esibirsi’ in acrobazie con scooter modificati senza pensare alle regole del codice della strada e soprattutto ai rischi per la propria sicurezza e quella degli altri.

Le 'esibizioni' o, per meglio dire, le stupidaggini, sono state messe in atto nelle vie limitrofe a hotel e ristoranti: come ad esempio in viale della Libertà, in prossimità dell'area termale di Chianciano.

I rombi delle marmitte in piena notte hanno disturbato gli ospiti delle strutture ricettive. Alcuni clienti hanno addirittura anticipato la partenza.

Tale situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine tanto che il commissariato di polizia di Chiusi ha poi predisposto dei controlli straordinari. Questo ha permesso di 'beccare' i ragazzi: ai giovani sono state contestate cinque violazioni del codice della strada per aver modificato le marmitte, alterandone le prestazioni e aumentandone la rumorosità.