Acquistata la casa di Dino Campana. I Comuni: "Diventerà un museo"

Ora la casa che a Marradi fu del grande poeta Dino Campana è diventata di patrimonio pubblico. È stata acquistata infatti dall’Unione dei Comuni del Mugello per farne una casa-museo dedicata all’autore dei "Canti Orfici", voce tra le più significative della poesia italiana e internazionale del ‘900. Ieri l’atto di compravendita è stato sottoscritto dagli eredi della famiglia di Dino Campana, che vivono in Sicilia, e dal presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, che di Marradi è sindaco.

"Sono emozionato per questa firma sul contratto – confida Triberti -. Per Marradi la casa di Dino Campana è importante, come lo è per la cultura italiana. In futuro quando uno studioso verrà a Marradi per ricerche sul poeta, lo potrà fare all’interno della sua casa, che ha un valore simbolico. E sono emozionato perché è stato un percorso lungo e accidentato per rispondere a un desiderio a lungo coltivato, quello di rendere pubblica la casa nella quale Campana ha vissuto gli anni dell’infanzia e della giovinezza".

L’edificio è in viale Baccarini e nel 2019 i proprietari lo misero in vendita. Da più parti venne la sollecitazione ad acquisire lo storico edificio al patrimonio pubblico, il Comune di Marradi coinvolse l’Unione montana che si è accollata l’acquisto, per una spesa anche molto ridotta, 105 mila euro.

Triberti conferma il progetto di farne una casa-museo, "dove possano anche trovare sede le realtà legate a Campana, a cominciare dal Centro Studi campaniani, e dove si possano promuovere eventi e attività. Saranno coinvolti nella gestione l’Unione, il Comune, il Centro Studi, e anche la nascente Fondazione Dino Campana, promossa da Regione Toscana e Comune di Marradi con lo scopo di promuovere la cultura marradese legata a Campana e non solo". Walter Scarpi, presidente del Centro Studi Campaniani di Marradi, plaude alla decisione: "È la casa dove Dino Campana è cresciuto, dove ha passato l’infanzia felice, poi l’adolescenza con i primi segni di disagio, i primi litigi e dissapori con la madre. È la casa nella quale ritirandosi in una stanzina, in soffitta, scrisse il suo capolavoro, è la casa fondamentale, della partenza e del ritorno, un punto forte di richiamo per tutto il mondo che ruota intorno a Dino Campana".

Paolo Guidotti