Acquedotto Da Quinto a Querceto. I maxi interventi di riqualificazione

Gli interventi erano attesi da anni visti i problemi, a più riprese, dalla rete idrica nell’area di Querceto e, tra pochi giorni, prenderanno il via i lavori di rinnovo dell’acquedotto a cura di Publiacqua. Opere già in corso, in questo periodo, anche a Quinto Alto rese possibili dai cfondi Pnrr e che vanno a sommarsi all’ intervento di potenziamento dell’acquedotto iniziato nel 2022: "Questo doppio pacchetto - sottolinea l’assessore Claudia Pecchioli - sarà molto importante per migliorare e potenziare l’infrastruttura idrica e fognaria in due zone che hanno mostrato una certa fragilità. I lavori a Querceto avranno ricadute positive sull quartiere, sia a monte che a valle delle strade direttamente interessate dagli interventi". Sul territorio quercetano proprio questa settimana è iniziato l’allestimento del cantiere e, una volta concluse le fasi propedeutiche prenderanno il via le opere vere e proprie. In particolare, la prima operazione consisterà nella posa di una nuova condotta idrica, in ghisa di 15 centimetri di diametro, in sostituzione dell’attuale tubazione nel tratto di via Biancalani compreso tra via Messina e il ponte sul Torrente Gavine e tra il ponte e l’intersezione con via Venezia via delle Cave, poi si procederà alla posa di cinque tubazioni nel borgo, in via del Pallottolaio e via del Borgo per una lunghezza complessiva di 160 metri. In seguito i lavori di sostituzione della rete acquedottistica toccheranno altre strade di Querceto: la conclusione è prevista entro l’estate 2024. Dovrebbero invece terminare entro primavera le opere, già in corso, di rinnovo della rete idrica sulla zona di Quinto Alto che nei prossimi giorni interesseranno via Venni. In corso, dal 2022, anche i lavori di potenziamento e di razionalizzazione del sistema acquedottistico cittadino, la cosiddetta "autostrada delle acque", con l’obiettivo dichiarato di garantire l’approvvigionamento di acqua, soprattutto nel periodo estivo, alle aree collinari di Colonnata, Querceto e Quinto Alto: anche in questo caso la fine è stimata entro la prossima estate. Costo complessivo degli interventi sul Comune di Sesto circa 6.690.000 euro.