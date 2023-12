’Acqua del sindaco’. Boracce ecologiche regalate agli alunni

"L’acqua del sindaco" arriva anche nelle scuole. L’iniziativa promossa da Publiacqua ha interessato il territorio con la distribuzione di borracce in alluminio a tutti i bambini delle prime classi della Sturiale di Tavarnuzze e della Ferdinando Paolieri nel capoluogo. L’assessore all’Istruzione Irene Marchetti ha preso parte attivamente alla consegna e si è poi intrattenuta con gli alunni. Durante la conversazione sono stati affrontati argomenti legati all’importanza della riduzione della plastica monouso nell’ambiente e alle scelte ecologiche che ogni individuo può compiere per contribuire alla conservazione del nostro pianeta. "Le borracce in alluminio – sottolinea Marchetti - rappresentano una scelta ecologica che aiuta a ridurre la quantità di plastica monouso nel nostro ambiente. Questo gesto responsabile non è solo un passo individuale, ma è parte di un impegno collettivo per la conservazione del nostro pianeta".