Acessibilità e disturbi. Al via il ciclo di incontri in biblioteca Ragionieri

Il tema dell’accessibilità, in tutte le sue forme, sarà declinato in una serie di incontri in programma alla biblioteca Ragionieri di Sesto e, per una data, alla biblioteca CiviCa di Calenzano. Il via è fissato per il prossimo sabato a Sesto, dalle 9 alle 13, con il convegno dal titolo "DSA: Disturbi specifici dell’apprendimento, affrontarli concretamente" rivolto in particolare a insegnanti e genitori ma aperto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento. Sabato 20 aprile, invece, la biblioteca Ragionieri ospiterà, dalle 9,30 alle 17. il workshop "Leggere, segnare, comunicare: una biblioteca inclusiva per i lettori sordi", incontro per bibliotecari, operatori di biblioteca, insegnanti e bibliotecari scolastici con Valentina Foa e Consuelo Agnesi. In contemporanea, stesso giorno ed orari, alla biblioteca CiviCa è in programma l’iniziativa l’incontro "Creare e narrare, tradurre e illustrare favole in Lingua dei Segni" destinato a interpreti di Lingua dei Segni, educatori, assistenti alla comunicazione. Per tutti gli appuntamenti è necessaria l’iscrizione. Info presso le due biblioteche.