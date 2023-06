Accuse false dai quattro figli "Fu un errore giudiziario"

FIRENZE

Una dopo l’altra: le false verità costruite dal Forteto, cadono. Ci sono stati processi istruiti sulle menzogne fatte dire ai bambini contro i loro genitori. E quindi padri e madri condannati. Il processo al profesta Rodolfo Fiesoli ne ha scoperte diverse, di queste accuse manipolate dalla comunità degli orrori. E adesso arrivano le riabilitazioni.

Un’altra: ieri, la corte d’appello di Genova ha accolto la richiesta di revoca della condanna presentata da R.D.G., pisana, assistita dall’avvocato Giovanni Marchese del foro di Firenze, anche in qualità di erede del marito e del padre, entrambi deceduti.

Nel giugno 2001, quando i minori erano ospiti della comunità di Vicchio, il tribunale di Pisa aveva condannato per violenza sessuale nei confronti dei quattro figli, rispettivamente la madre (due anni di reclusione), il padre (cinque anni e sei mesi), il nonno materno (quattro anni e sei mesi di reclusione), pene confermate dalla Corte di Appello di Firenze e dalla Cassazione.

Ma il processo che si è celebrato a Firenze nei confronti del profeta Fiesoli (ora ai domiciliari dopo la una condanna definitiva ad oltre 14 anni) e dei suoi adepti, ha fatto emergere che quelle violenze “confessate“ dai quattro fratellini non erano mai avvenute, nella realtà.

Ma erano venute fuori nel corso degli abusi perpetrati durante l’aberrante pratica dei “chiarimenti“. Dove le vittime, per porre fine all’agonia e al ludibrio, finivano per ammettere ciò che i maltrattanti volevano sentirsi dire.

Ieri a Genova, tutti i condannati sono stati assolti perché il fatto non sussiste anche a seguito della testimonianza di uno dei fratelli, che nel “nuovo“ processo "ha confermato quanto già testimoniato nel processo dinanzi al Tribunale di Firenze contro Fiesoli e gli altri appartenenti alla setta del Forteto - spiega l’avvocato Marchese - e cioè che lui è e i suoi fratelli erano stati costretti da questi ultimi ad accusare i propri genitori ed il nonno, attraverso il meccanismo dei chiarimenti, una vera e propria tortura psicologica alla quale venivano sottoposti tutti i minori affidati al Forteto".

"Il testimone - prosegue Marchese - ha specificato che, a posteriori, è inspiegabile l’allontanamento all’epoca dai genitori con problemi sicuramente rimediabili con una misura diversa. Ha aggiunto che il Forteto ha raggiunto il suo scopo di allontanarlo dalla madre e dagli altri fratelli ed ha confermato di non avere nemmeno mai visto la sorella nata nel 2000 ed immediatamente sottratta ai genitori e data in adozione, proprio a causa del fatto che - conclude - questi ultimi erano indagati per i fatti per i quali ora sono stati definitivamente assolti".

Nel 2020, sempre i giudici di Genova aveva riconosciuto un errore giudiziario analogo e riabilitato una madre che, per le accuse infondate della figlia ospite del Forteto, era stata condannata a sei anni. Di cui quattro scontati in carcere.

ste.bro.