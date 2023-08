Accusati di truffa: Cas di Firenzuola commissariato

Il Cas di San Pellegrino, frazione di Firenzuola, è stato commissariato. Aperto in un albergo del luogo, lo Jolanda, da oltre un anno dà vitto ed alloggio ad alcune decine di richiedenti asilo – adesso sono 45, pakistani, nordafricani, afgani, in prevalenza. Il centro era stato affidato dalla prefettura alla cooperativa L’Aurora, che ha sede in Umbria, e che gestisce altri centri, in varie parti d’Italia. Ma i vertici dell’Aurora sono stati accusati di truffa perché, in un centro nelle Marche, avrebbero attestato e riscosso i finanziamenti per dei migranti che in realtà non c’erano, per questo sono stati interdetti. Da qui il commissariamento, con il centro firenzuolino affidato al direttore della Società della Salute Mugello Marco Brintazzoli, in attesa degli esiti della nuova gara. Se l’apertura dell’attività, un anno fa, provocò preoccupazioni e qualche protesta, adesso la vita del centro si svolge in modo piuttosto tranquillo. Ma qualche carenza è stata notata: non tutte le visite e le cure mediche previste sembra siano state fornite, e gli operatori che dovrebbero essere presenti lo sono in numero più ridotto del previsto. Sono state anche riscontrate lacune nelle procedure di regolarizzazione dei documenti.

Paolo Guidotti