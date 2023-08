Accordo tra Inps e Pediatrico Meyer Ecco il protocollo anti burocrazia

Firmata una Convenzione tra l’Inps regionale della Toscana e l’ospedale Pediatrico Meyer che consente ai medici in servizio presso il presidio ospedaliero di rilasciare il "certificato specialistico pediatrico" in favore dei minori ricoverati o in cura presso la struttura sanitaria semplificando in tal modo l’iter per il riconoscimento dei benefici dell’invalidità civile.

Grazie alla convenzione, spiega una nota, "i genitori dei ricoverati non devono rivolgersi al pediatra di famiglia per il rilascio del certificato medico necessario per la domanda di prestazione all’Inps. L’accordo è stato siglato presso la direzione generale del Meyer nella forma del protocollo di intesa tra Alberto Zanobini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore regionale dell’Inps Toscana".

L’Inps e le pubbliche amministrazioni in generale, "hanno il dovere di semplificare le procedure che consentono la soddisfazione dei diritti e dei bisogni dei cittadini – afferma Maurizio Emanuele Pizzicaroli – Con questa convenzione si allevia il disagio dei genitori già provati dalla malattia dei figli ricoverati e, per tale motivo, in uno stato di particolare fragilità. Il protocollo si inserisce in una politica di vicinanza e solidarietà ai cittadini che da sempre caratterizza l’azione dell’Istituto sul territorio. Con il dottor Zanobini abbiamo condiviso l’utilità sociale di questa iniziativa che, grazie alla disponibilità dei pediatri del Meyer, solleva i genitori da alcuni adempimenti burocratici per l’avvio della domanda di prestazione in favore dei minori ricoverati o in cura presso la struttura".

Si tratta di una novità assoluta in campo medico che aiuterà quelle famiglie che si trovano non solo a dover affrontare un problema di salute dei loro figli ma che devono anche districarsi tra la sempre più ferraginosa burocrazia. Un passo in avanti, questo, che potrebbe fare da apripista anche ad altre inziative allo studio.