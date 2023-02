Accolto all’Albergo popolare Ma aveva deciso di andarsene

"È un giorno triste. La scomparsa del senza dimora ci addolora. Lo conoscevamo, era una persona molto fragile". Così l’assessore a Welfare Sara Funaro esprime il cordoglio suo personale e dell’amministrazione per la morte del senza dimora nel cortile dell’ospedale di Santa Maria Nuova. "L’uomo era conosciuto dai volontari e dagli operatori delle strutture per l’accoglienza invernale cittadine, dall’Albergo popolare, dalle Unità di strada e dai Servizi", ha continuato Funaro. L’uomo nell’ultimo mese ha avuto anche più di un accesso nei pronto soccorso della città. E più volte negli ultimi mesi l’uomo, con una situazione sociosanitaria complessa, era stato accompagnato in struttura dalle Unità di strada e più volte ne era uscito volontariamente. L’ultima uscita risale allo scorso fine settimana. Ma, come succede spesso, aveva deciso di andarsene, preferendo la strada a un letto.

Viste le rigide temperature di queste notti, l’assessore Funaro coglie l’occasione per rinnovare l’appello ai cittadini affinché segnalino le persone che dormono per strada: "Siamo tutti fortemente impegnati a fare in modo che episodi drammatici non si ripetano - ha concluso - e per raggiungere questo obiettivo sono molto importanti anche le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini".

Le segnalazioni possono essere fatte telefonando dalle 9 alle 17 al Centro la Fenice al numero 055-0510241. Dalle 17 alle 9 e nel fine settimana le segnalazioni devono essere fatte inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure all’Albergo popolare allo 055211632 . Le segnalazioni possono essere fatte anche all’assessorato al Welfare, inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected] I cittadini che vogliono comunicare la presenza di persona senza dimora in strade, piazze e giardini possono fare segnalazioni telefonando dalle 9 alle 17 al Centro la Fenice al numero 055-0510241.