Accoltellato all’aeroporto Clochard in fin di vita

di Gabriele Manfrin

FIRENZE

E’ stato trovato nel parcheggio dell’aeroporto, circondato da una pozza di sangue. Da solo. Con una profonda lesione alla gola, una coltellata. E’ un clochard di origine tedesche. Uno dei tanti dimenticati della città. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì, quando degli agenti di polizia in servizio allo scalo, si sono accorti di un uomo ferito davanti all’ingresso degli arrivi. Il 72enne è stato trasportato d’urgenza a Careggi. E’ vivo per miracolo, ma resta gravissimo. La prognosi è riservata. Al momento l’autore del gesto è sconosciuto, ma gli uomini della squadra mobile sono a lavoro. Una storia nata nella spirale dell’emarginazione, che può essere la storia di molti. Da quando la tramvia collega il Vespucci con il centro, lo scalo è diventato il tetto di chi non ce l’ha. Che arrivano spinti dalla speranza di un pertugio, di un giaciglio, di un qualcosa. Solo una delle tante battaglie invisibili, ma essenziali per sopravvivere, combattute dai clochard giorno dopo giorno. Tutti i giorni. Sul posto, alle primissime ore del mattino, c’era anche la polizia scientifica. La scena è stata ripulita, ma sull’asfalto rimangono delle macchie di sangue, tragiche testimoni dell’episodio. Sembrerebbe che l’uomo sia stato accoltellato all’esterno del terminal passeggeri, e sia riuscito a trascinarsi davanti all’ingresso degli arrivi, nonostante la profonda ferita. Proprio dove c’è la scritta "Aeroporto di Firenze". Qui i caratteri cubitali con il nome della città spiccavano sulle macchie di sangue. Il suo corpo sotto il nome di una città, che brilla di bellezza e cultura ma che nasconde anch’essa delle contraddizioni amare; messe in risalto e evidenziate dai drammi di chi vive ai margini della società. E’ infatti il secondo episodio in solo pochi giorni. Il 16 giugno un altro senzatetto di 33 anni, è stato trovato morto sul sagrato di Santa Maria Novella. Colpa di una rissa con un altro senza dimora.

All’aeroporto ieri i lavoratori erano profondamente scossi. Tutti sapevano cosa fosse accaduto. Ci dicono che quel senzatetto lo staff dell’aeroporto lo conosceva. Che non aveva mai creato problemi. Anzi. "Un paio di volte mi è capitato che mi aiutasse a sistemare qualche carrello vuoto -. spiega un dipendente che preferisce l’anonimato - in cambio gli allungavo qualche sigaretta. Lui non ha mai dato problemi". I dipendenti però raccontano anche di altri clochard, che non hanno gli stessi modi. In particolare parlano di una signora dell’est, che sembrerebbe aver causato diversi problemi. Stando al racconto dei lavoratori la donna, su una cinquantina d’anni, è stata più volte accompagnata fuori dall’aeroporto. Avrebbe tentato diverse volte di rubare, creando disagi a passeggeri e staff. Sembrerebbe che la senzatetto nello scorso periodo, sia stata protagonista di diverse aggressioni fisiche ai danni degli altri clochard della zona.