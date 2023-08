Accoltellato a Firenze: salvato un ventottenne alle Cascine mentre aspettava il tram

Un’altra persona accoltellata alle Cascine, un marocchino di 28 anni. Fendenti alla schiena, è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale. Quadro clinico meno grave e preoccupante di quanto temuto all’inizio – i colpi hanno lambito un polmone – la prognosi dovrebbe essere inferiore ai quindici giorni. Ma è una consolazione parziale. Spacciatori e altri pregiudicati nordafricani imperversano, specie lungo l’asse Stazione-Cascine. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile, ’raccolgono’ carrettate di soggetti pericolosi. Resta in loro però la sensazione marcata di una goccia sottratta al mare: la nostra legislazione e la situazione delle carceri non frenano l’escalation di questa criminalità che, di fatto, controlla il territorio, giorno e notte. Il vivere civile, e sicuro, in alcune zone, troppe (basterebbe elencarle una volta di più), è decisamente compromesso.

Anche perché al bilancio degli aggrediti, rapinati e feriti – delle vittime che non hanno colpa alcuna insomma – bisogna aggiungere i colpiti da punizioni e regolamenti di conti tra pregiudicati. I dati sono alti, allarmanti.

L’ultimo (temiamo solo in ordine di tempo) colpo di lama fuori intorno alle 21.30. La polizia è dovuta accorrere alle Cascine all’altezza della fermata della tramvia di viale degli Olmi; 118 già sul posto a medicare il giovane nordafricano con una vistosa ferita nella parte bassa della schiena.

Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe stato verosimilmente colpito con la punta acuminata di un coltello. Per fortuna, non profondamente. Escluso il pericolo di vita, è stato comunque necessario trasportare il giovane a Careggi.

La vittima non avrebbe riferito alcun elemento utile a risalire all’identità di aggressore, o aggressori, né circostanze tali da individuare con precisione il luogo della ’puncicata’. Atteggiamento che la dice lunga sulla portata di una rete criminale molto estesa, che vuole risolvere i conflitti tra fazioni al suo interno.

E’ stata ipotizzata un’aggressione alle spalle subita dal marocchino nella zona della Stazione, con il ventottenne che, vistosi perduto, sarebbe riuscito a salire al volo sulla tramvia direzione Cascine.

Sembra tuttavia che questa ricostruzione non abbia trovato conferme a livello di accertamenti degli investigatori, che scavano su eventuali precedenti del ferito, una volta completata la sua identificazione. Né a bordo del vettore sarebbero state riscontrate tracce di sangue. Sulla vicenda indaga la Polizia.

