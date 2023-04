Accoglienza allo stremo L’emergenza sbarchi mette in crisi Firenze "Non ci sono più posti"

"Preferivo morire in mare, che morire di stenti nel mio Paese. Sicuramente avrei sofferto di meno". La voce rotta e gli occhi languidi sono di chi ne ha viste e sentite tante prima di arrivare in uno dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) di Firenze. Non c’è retorica, non c’è drammaticità nelle sue parole, solo la cruda verità: scappare per trovare qualcosa di più, alla ricerca di un Eldorado che molto spesso non c’è. La storia di Rashid è la storia di migliaia di migranti che ogni giorno sbarcano, o arrivano tramite la rotta balcanica, sul territorio italiano alla ricerca di fortuna e di una vita lontana da guerre e carestie. Un tema annoso che mai come in questi mesi è tornato in cima alle agende del Governo e delle amministrazioni locali, compresa quella di Firenze. Con quasi 112mila migranti nei centri di tutta Italia (nel week end di Pasqua sono arrivati oltre 3mila migranti), il sistema di prima e seconda accoglienza è infatti imploso sotto la spinta delle oltre 27mila persone sbarcate nei primi tre mesi dell’anno.

Anche la ’macchina’ dell’accoglienza fiorentina si trova sotto una pressione costante, incalzata dai continui arrivi che vengono reindirizzati sul territorio toscano con un criterio di divisione emergenziale. Alla Prefettura di Firenze – organo di competenza – spetta circa il 33% dei migranti che vengono reindirizzati verso la regione Toscana. Poco importa se i centri di accoglienza non hanno posti disponibili, perché, secondo quanto riporta il ministero dell’Interno, non esiste un calcolo matematico per individuare il numero preciso di migranti e di minori non accompagnati ai quali ogni regione deve dare asilo. "Tra i vari livelli di accoglienza, a Firenze si conta una disponibilità di massimo 450 posti letto. Da inizio dell’anno arrivano in città una quarantina di migranti a settimana, ai quali si aggiungono i centinaia già presenti nelle strutture, ostaggi delle lungaggini burocratiche: il risultato è un sistema portato allo stremo", spiega Mauro Storti della cooperativa Il Girasole, che gestisce parte dei migranti accolti in Toscana. Quanto ai minori non accompagnati: ad oggi sono oltre 400 solo a Firenze, praticamente la metà di quelli accolti in Toscana. Prefettura, Palazzo Vecchio e Anci per far fronte a questa emergenza intendono incrementare il modello dell’accoglienza diffusa, spiega l’assessora al welfare e all’immigrazione, Sara Funaro.

A mandare in tilt il sistema è anche la redistribuzione senza turnover tra chi è nel circuito dell’accoglienza da tempo e chi invece arriva, spesso senza neanche un paio di scarpe. Tante entrate, poche uscite, quindi. L’iter di regolarizzazione del migrante trova infatti vita difficile fin da subito. "La questura impiega almeno sei mesi per formalizzare la richiesta di asilo, poi ci vogliono almeno due o tre anni, tra commissioni e ricorsi, per ottenere un documento di protezione, che sia l’asilo politico o la protezione sussidiaria", aggiunge Storti. L’incertezza regna sovrana, e così i giovani migranti – originari principalmente di Pakistan, Bangladesh e Africa – si ritrovano a galleggiare in un limbo burocratico, assistiti dalle cooperative ma privi di uno status giuridico, costretti a bivaccare per strada e accettare lavoretti occasionali con una paga indecente. "Operai, lavapiatti, manovali, accettano di tutto per pochi spicci, non protestano perché sono fantasmi fiscali ma fanno comodo all’universo del lavoro nero di Firenze”, svela il mediatore culturale della struttura di accoglienza.

Pietro Mecarozzi