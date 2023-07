Accoglienza allo stremo La doppia crisi fiorentina

Il quadro è allarmante. E lo è da molto tempo. L’emergenza migranti, con percentuali diverse, sta coinvolgendo tutta Italia, compresa Firenze. Secondo i dati ministeriali, dal 1° gennaio al 7 giugno 2023 i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati 52.328, più del doppio dei 21.182 sbarcati nello stesso periodo del 2022 e più del triplo dei 15.065 sbarcati nello stesso periodo del 2021.

Il cruscotto statistico vede la Toscana tra le prime regioni per percentuale di distribuzione dei migranti, con un 7 per cento del totale. Nel capoluogo toscano, invece, stando a quanto riportano le cooperative che si occupano della gestione degli extracomunitari che vengono reindirizzati sul territorio, nelle ultime settimane l’arrivo è in media di 3040 migranti adulti ogni 34 giorni e di 1015 minori stranieri non accompagnati intercettati ogni settimana.

Quest’ultimi, come ribadito nei giorni scorsi anche dall’assessora al Welfare di Firenze di Palazzo Vecchio, Sara Funaro, in città ce ne sono circa 440. Si tratta di giovani, in particolare provenienti dai Paesi del Nord Africa, che hanno affrontato la rotta mediterranea e che una volta sbarcati nel Sud Italia scappano dagli hotspot verso le grandi città italiane, tra cui Firenze.

Qui, sprovvisti di documenti, vengono intercettati dalle forze dell’ordine e presi in carico dalla macchina dell’accoglienza fiorentina. Molti di loro, ci spiegano gli educatori, sono ragazzi cresciuti per strada, con un passato turbolento e una predisposizione a delinquere: come nel caso degli otto giovani di Scandicci – protagonisti dei tafferugli avvenuti nella notte fra lunedì e martedì –, quasi tutti con alle spalle precedenti di delinquenza.

La struttura di Scandicci è stata chiusa definitivamente e gli ospiti, ci spiegano, verranno ricollocati in strutture simili: ovvero in appartamenti con una capienza ridotta, e non in centri di prima accoglienza (come quello attivo – prima della chiusura – nella frazione di San Donnino).

Come può rimanere invariato il numero di minori presenti a Firenze, nonostante i continui nuovi ingressi? Il turnover (che rimane comunque limitato) è dettato da due fattori: i ragazzi molto spesso scappano dalle strutture di accoglienza; oppure compiono 18 anni, e passano per legge nelle statistiche degli adulti.

Un meccanismo che aggrava la situazione delle già sature strutture di accoglienza sparse sul territorio fiorentino, messe sotto stress dall’aumento degli sbarchi e dagli sgomberi coatti che si sono verificati. In primis quello dell’ex hotel Astor, avvenuto dopo la sparizione della piccola Kata, che ha visto il centinaio di ospiti di origine peruviana e romena andare a occupare, chiosano dalle cooperative, ulteriori slot che potevano essere utilizzati per l’accoglienza di minori e adulti stranieri.

P.M.