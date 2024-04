Accessibilità e spazi per i piccoli. Inaugurata la nuova biblioteca

La citta ha una nuova biblioteca. Una nuova struttura ricavata a Tavarnelle nel palazzo del consiglio comunale e che ospita 45mila documenti tra testi, monografie e materiali multimediali. La biblioteca comunale "Ernesto Balducci" ha aperto i battenti sabato con il taglio del nastro ufficiale del sindaco David Baroncelli insieme all’architetto Luigi Ulivieri, oltre a, tra gli altri, il parroco di Tavarnelle don Razvan Laurescu. Ma all’evento inaugurale hanno soprattutto partecipato tantissime famiglie e numerosi giovani, interessati a visitare il nuovo spazio, per la cui realizzazione sono stati spesi 2 milioni di euro. Il progetto di recupero ha permesso la rinascita del palazzo costruito negli anni Trenta del 1900. La biblioteca comunale accoglie spazi dedicati ai piccoli con un baby pit stop e angoli per l’allattamento e il fasciatoio. Prevista anche un’estensione dell’orario di apertura al pubblico con 12 ore settimanali in più, un maggior livello di accessibilità e una specifica sezione con libri, testi e materiali, segnaletica per la Comunicazione Aumentativa Alternativa. Tra le novità anche la presenza di un ambiente Active floor per i più piccoli. Un luogo di apprendimento digitale creato tra gli scaffali con l’obiettivo di offrire ai bambini di tutte le età la possibilità di imparare e svilupparsi intellettualmente, fisicamente e socialmente utilizzando tutto il corpo, libri e kit di realtà aumentata.

