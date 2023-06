Accerchiato da tre persone e aggredito con un punteruolo alla fermata della tramvia

È stato improvvisamente aggredito con calci e pugni e ferito con un punteruolo nel parco delle Cascine da tre persone che su sono poi dileguate a bordo di un’autovettura. È successo ieri mattina nei pressi della fermata “Monni“ della tramvia; la vittima un 27enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, che non sarebbe in pericolo ed è stato poi portato in codice verde all’ospedale di Santa Maria Nuova da dove però è fuggito prima di ricevere le cure del caso. Lo riferiscono i carabinieri che indagano sull’aggressione, anche analizzando la videosorveglianza della zona.