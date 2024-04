Accademia, nuove divise disegnate dagli studenti

Un cunnubio perfetto tra arte e moda che unisce due eccellenze: il Polimoda e la Galleria dell’Accademia. Ieri mattina alla Galleria dell’Accademia è stato presentato il progetto, per fornire agli operatori del museo nuove divise, alla presenza del Direttore della Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg, il Direttore del Polimoda Massimiliano Giornetti e l’Amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone. Un’iniziativa messa in campo da 15 giovani talenti del Master in collection design di Polimoda. La vincitrice è stata Chuang Yu Hsuan: "Soddisfare i requisiti del progetto significava creare un design che fosse alla moda e unico, dando priorità al comfort e alla funzionalità di chi deve indossare i capi". Il concorso richiedeva che il concept della collezione tenesse conto di alcuni aspetti come: rafforzare la riconoscibilità dello staff , creare capi, per ogni stagione, sottolineare l’importanza del ruolo di ospitalità dello staff, bilanciare design funzionale e stile, in sintonia con il museo, rispettandone il decoro. "Mi ha colpito l’entusiasmo - commenta Cecilie Hollberg - con cui i ragazzi si sono immedesimati in questo progetto entrando in sintonia con le opere e gli ambienti". E poi Giornetti: "Questo progetto mette in evidenza la sinergia tra due mondi creativi, l’arte e la moda". "Il sostegno di Pitti a questo progetto - dice Napoleone - conferma la dinamicità di una città in grado di affermarsi".

Linda.C.