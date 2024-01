Acca Larenzia, la risposta del Pd

Affrontando il freddo, il gruppo consiliare del Pd di Reggello insieme al segretario comunale e altri simpatizzanti si è incamminato sul monte Secchieta per deporre un mazzo di fiori al Cippo dei caduti partigiani. "Abbiamo sentito l’esigenza di ricordare e ringraziare persone come "Arrivabene" Vittorio Cecconi. Dopo gli accadimenti di Acca Larenzia e in un clima di recrudescenze fasciste, è ancora più importante farsi portatori del sentimento antifascista". "La scelta di commemorare i nostri partigiani – dice il capogruppo Pd Lorenzo Sori – è per ricordare le nostre radici, mantenere viva la memoria e ritrovarci in quegli ideali a tutela dei diritti e delle libertà. Non solo un gesto simbolico, ma un’azione concreta".